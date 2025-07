Grande festa a fine puntata: Sky Calciomercato celebrato tra sapori e tradizioni

StrettoWeb

Questa sera, venerdì 18 luglio, andrà in onda l’ultima serata in diretta di Sky Calciomercato l’Originale dall’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Al termine della puntata di ieri, giovedì 17 luglio, il conduttore Alessandro Bonan, insieme a Fayna (Valerio Spinella), Leonardo Lagorio e parte del Team Sky, ha proseguito i festeggiamenti con il manager Fabio Bensaja – amico di lunga data di Bonan e grande sostenitore delle tradizioni reggine – in un clima di amicizia e convivialità al TIMO Restaurant, autentico tempio dei sapori locali.

Lo chef Pietro Cartellà ha deliziato gli ospiti con una selezione di eccellenze calabresi: frittelle di fiori di zucca, dolcetti al formaggio tipico della zona e una raffinata scelta dei migliori vini locali curata da Marco Pistone. Ogni portata, accompagnata da melodie di musica tradizionale, ha raccontato la storia gastronomica della punta dello Stivale.

Ad arricchire ulteriormente la serata, le suggestive “epiche storie dello Stretto” narrate e cantate dal cantastorie Fulvio Cama, con l’accompagnamento alla chitarra del maestro Alessandro Calcaramo. Tra leggende di briganti e racconti marinari, gli ospiti si sono lasciati trasportare in un viaggio tra note popolari e curiosità storiche.

Tra i presenti, oltre ai protagonisti televisivi, figuravano Giovanna Cartellà e Roberto Arcudi – soci del TIMO Restaurant e promotori delle eccellenze locali –, Lorenzo Labate, presidente della Confcommercio di Reggio Calabria, che ha sottolineato il ruolo strategico di eventi culturali e gastronomici per il turismo, e numerosi esperti locali di comunicazione e sport.

“È stata una serata indimenticabile – ha commentato Fabio Bensaja – un momento di condivisione tra chi, ogni giorno, si impegna a valorizzare la nostra città, in un’atmosfera che supera i confini del calcio“.

Il “post-serata” al TIMO Restaurant conferma così il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per appassionati di calciomercato, giornalisti e artisti: uno spazio in cui lo sport si fonde con la cultura, la storia e la gastronomia di un territorio dallo spirito accogliente e dal sapore autentico.

Con il sipario calato su Sky Calciomercato l’Originale, Reggio Calabria conserva il ricordo di una settimana animata dal calcio e pronta a ospitare nuove iniziative, tra emozioni e delizie calabresi.