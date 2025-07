Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore: “Piazza Duomo e tante altre vie necessitano di urgenti interventi di decoro” | FOTO

StrettoWeb

“Spett. redazione, L’elenco delle vie e delle piazze di Reggio che necessitano di interventi è davvero lungo. Anche piazza Duomo necessita di interventi di pulizia approfondita: la pavimentazione e le fioriere sono sporche, gli alberi dovrebbero essere annaffiati, le canalette delle luci posizionate sul pavimento sono rotte da tempo. La pavimentazione antistante il Duomo ha diverse basole rotte e rumorose; questa piazza, così come tante altre, necessita di interventi urgenti Si auspica che chi di competenza possa intervenire per ripristinare un adeguato decoro, in quanto ciò è un doveroso riguardo verso i cittadini e i turisti. Distinti saluti Buon lavoro Ernesto per Reggio”. E’ questa la segnalazione di un affezionato lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio.