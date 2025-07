Reggio Calabria, scalinata e muri tra via Fiume e via Saccà nel degrado: la segnalazione di un lettore | FOTO E VIDEO

StrettoWeb

Un affezionato lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio, ci ha inviato una segnalazione corredata da foto e video che documentano lo stato di abbandono e degrado della scalinata e dei muri di sostegno tra via Fiume e via Saccà, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria. “Eventuali commenti sono superflui”, scrive il lettore, che allega immagini eloquenti delle condizioni in cui versa l’area: muri sporchi e deteriorati, erbacce cresciute senza controllo e un evidente stato di incuria che rischia di compromettere non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei cittadini.

La denuncia di Ernesto si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la scarsa manutenzione in diverse zone della città, dai quartieri periferici fino ai luoghi simbolo del centro storico. Aiuole secche, rifiuti abbandonati e strutture pubbliche trascurate sono purtroppo immagini sempre più frequenti a Reggio Calabria, che alimentano il malcontento e la richiesta di un maggiore impegno da parte dell’amministrazione comunale per restituire decoro e dignità agli spazi urbani.

La speranza di Ernesto – e di molti altri cittadini – è che queste segnalazioni non restino inascoltate e che si intervenga quanto prima per invertire la rotta, riportando attenzione e cura nelle aree abbandonate della città.