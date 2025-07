Reggio Calabria, rissa sul lungomare: denunciati due giovani, uno trovato con una mazza chiodata

StrettoWeb

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria due giovani per rissa aggravata ed uno anche per possesso di arma impropria. Le attività sono scaturite da un fermo in orario notturno di un veicolo condotto da un giovane che presentava numerose lesioni lacero-contuse in viso e sul corpo.

Dopo aver assicurato le cure al ferito sono stati avviati appositi approfondimenti info-investigativi dai quali è emerso che il soggetto era stato coinvolto poco prima in una rissa furibonda, con almeno una decina di giovani, consumatasi nei pressi di un lido balneare sul lungomare di Reggio Calabria. Nell’immediatezza al ferito era stata sequestrata anche una una mazza chiodata. Dopo gli approfondimenti di rito i due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare gli altri protagonisti della rissa.