Reggio Calabria, Ripepi: “cadono ancora alberi, passeggiare in Via Marina è pericoloso”. E Barreca si arrabbia: “ma che coraggio…”

Si sta tenendo questa mattina, presso l’Aula Battaglia, il Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Nel corso dei preliminari, duro botta e risposta tra Ripepi e Barreca. “Con questa cosa dei DJ avete distrutto quelle poche manifestazioni che c’erano per l’estate reggina. So che farete una conferenza stampa, sono curioso di capire come manderete avanti questa supercazzola. L’emergenza rifiuti è tornata, chi passeggia in Via Marina rischia la vita per gli alberi che cadono continuamente. Sono andato al lido per la centesima volta, la situazione è identica a quando sono andato la prima volta, all’inizio del primo mandato Falcomatà. Ormai la gente è assuefatta, vedo turisti in mezzo ai ferri, ai vetri, i bambini. Ma almeno la pulizia potevate farla” ha detto Ripepi, citando l’incuria a San Giovannello e il “regno di Barreca”.

Quest’ultimo, chiamato in causa, ha immediatamente replicato: “uno si alza la mattina e si vede rivolte accuse, ma io rispondo con garbo. Mistificazioni? Non arrivano da questa parte politica. Le macerie le avete lasciate voi, la vostra parte politica, con un buco di bilancio enorme. Dimenticate, però, e cercate di ribaltare le cose. Dimenticate anche i Commissari. Ma Falcomatà ha lavorato per ripulire quello che c’era. Le bollette dell’Enel non venivano pagate, gli stipendi ai dipendenti non venivano pagati. Ma con che coraggio attaccate questa amministrazione? Consigliere Ripepi, è da 20 anni che fa chiacchiere, non ha mai fatto altro, mi dica almeno una sua opera fatta qui. Io non ho regni, al massimo il regno è il suo, quello religioso”.