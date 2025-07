Reggio Calabria, raffica di controlli della Polizia Locale: denunce, espulsioni e sequestri in 48 ore

StrettoWeb

Cresce esponenzialmente l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria durante il periodo estivo; e non solo quella del servizio di Polizia Stradale, ma di tutti i nuclei specialistici. In sole 48 ore infatti, tre persone sono state denunciate per vari reati. Abusi edilizi, immigrazione clandestina, occupazione abusiva di immobile pubblico. Mentre un cittadino extra comunitario è stato espulso in collaborazione con la Questura.

Particolarmente significativi i servizi nel rione Marconi che hanno consentito di individuare un immobile di proprietà del Comune, già sgomberato a marzo e nuovamente occupato abusivamente. Per l’occupante è immediatamente scattata la denuncia ed il deferimento ai competenti uffici comunali per i conseguenti atti di sgombero coattivo. Un manufatto costruito abusivamente è stato inoltre scoperto e sottoposto a sequestro dal nucleo di Polizia Edilizia.

Anche in questo caso è stato deferito a piede libero il titolare dell’abuso per i reati previsti dalla vigente normativa urbanistica. Un extra-comunitario (marocchino) coinvolto in incidente stradale e privo di documenti è stato sottoposto a fermo di identificazione e sottoposto a foto segnalamento. All’esito dello stesso è emerso come lo stesso fosse già stato attinto da decreto di espulsione evidentemente non eseguito.

Per lo straniero, oltre la denuncia per soggiorno illegale nello stato e inottemperanza al provvedimento dell’autorità, è scattato un’ulteriore decreto di espulsione. Sempre in ambito di sicurezza urbana, si annovera, nella mattinata di oggi, il primo ordine di allontanamento ( preordinato al Daspo Urbano) comminato da quando è stato modificato il regolamento di polizia urbana nel maggio scorso.

Il destinatario è stato un ambulante che esponeva la merce per la vendita in Piazza del Popolo (area rientrante nelle zone sottoposte a particolare tutela) privo di qualsivoglia titolo autorizzativo. Il soggetto, oltre alla sanzione pecuniaria, al sequestro della merce, alla sanzione per violazione al regolamento di Polizia Urbana, è stato attinto anche da ordine di allontanamento dai luoghi e divieto di ingresso nella zona per 48 ore. Continua dunque senza sosta l’attività della Polizia Locale finalizzata alla tutela del decoro urbano, della vivibilità della città e alla lotta all’abusivismo commerciale.

A tal proposito appaiono significative le oltre 40 sanzioni al codice della strada comminate nella trascorsa notte della movida reggina, in aree del centro storico, ad altrettanti automobilisti che avevano parcato i veicoli in spregio alle più elementari norme del codice stradale, comprimendo anche i diritti degli utenti deboli della strada ( in particolare soggetti diversamente abili). Si rammenta al fine che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminare e che per i soggetti denunciati vige il principio di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.