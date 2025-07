Reggio Calabria, Processo Tramonto-Blue Call: la Corte d’Appello riduce le pene e assolve un imputato

StrettoWeb

Quest’oggi la Corte di Appello di Reggio Calabria, Prima Sezione, presieduta dal Dott. Grillone, ha definito in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione il troncone abbreviato del processo Tramonto-Blue Call. L’indagine – risalente al 2010 – si era concentrata sugli assetti criminali in San Ferdinando e Rosarno.

Il Collegio, riformando l’originaria sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena per Carlo Antonio Longo in anni 8 e mesi 8 di reclusione (in primo grado 12 anni, Avvocati Valerio Vianello Accorretti e Marco Tullio Martino) e per Domenico Oliveri in anni 7, mesi 1 e giorni 10 (in primo grado 13 anni e 4 mesi, Avvocati Luca Cianferoni e Alessandro Diddi). La Corte reggina, infine, ha assolto Angelo Bartolo Ligato, difeso dagli Avvocati Guido Contestabile e Stefano Priolo.