Reggio Calabria, il 5 luglio la presentazione di “Cronache del Mediterraneo”

Sabato 5 luglio, a partire dalle 18:30, la Stazione E1 Bella Beach ospiterà un evento speciale dedicato alla bellezza e alla fragilità del nostro mare: “Un tuffo nel cuore del Mediterraneo”, un’iniziativa promossa da Legambiente Reggio Calabria, che intreccia cultura, educazione ambientale e amore per la biodiversità. Protagonista della serata sarà la presentazione del libro “Cronache dal Mediterraneo” dell’autrice Emilia Fulgido, socia di Legambiente Reggio Calabria, accompagnata dalle suggestive illustrazioni di Alessandra Benigno.

Un tuffo tra scienza e mito che ci guida sotto le onde del nostro Mediterraneo, con firma copie finale da parte delle autrici. L’evento proseguirà con la formazione “Discovering Sea Turtle”, a cura di Antonino Morabito, responsabile nazionale Cites e Benessere animale di Legambiente, che guiderà il pubblico alla scoperta delle tartarughe marine e del ruolo fondamentale dei Tartawatcher, i volontari impegnati nella salvaguardia delle nidificazioni lungo le nostre coste.

A chiudere il pomeriggio sarà la dimostrazione Tarta Dog con Serena Donnini, un’occasione unica per conoscere da vicino come l’intelligenza e il fiuto dei cani addestrati possano contribuire alla scoperta e alla protezione dei nidi di Caretta Caretta. Una serata all’insegna della cultura, della sensibilizzazione e dell’impegno per il Mediterraneo, pensata per coinvolgere adulti e bambini in un percorso di consapevolezza e partecipazione attiva.