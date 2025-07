Presentato il Palio delle Contrade 2025: programma e ospiti della due giorni storica | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il Palio delle Contrade, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio 2025, tra le vie e le piazze di Prumo, Riparo e Cannavò a Reggio Calabria. Due giornate di festa, cultura e spettacolo che trasporteranno i visitatori in un’atmosfera d’altri tempi, fatta di emozioni, colori e suggestioni. L’evento, promosso dall’APE Reggina, dall’Oratorio Sant’Agata e dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Consiglio Regionale della Calabria. Il Comune ha inoltre offerto servizi gratuiti a supporto dell’organizzazione, dimostrando il proprio impegno nel valorizzare iniziative culturali e di comunità.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta oggi, lunedì 22 luglio, alle ore 11.00, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha concluso l’incontro con un caloroso plauso agli organizzatori: “Il Palio delle Contrade rappresenta un esempio concreto di partecipazione, amore per il territorio e valorizzazione delle nostre tradizioni. Complimenti a tutti coloro che rendono possibile questa importante manifestazione“.

Il programma è stato illustrato dal direttore artistico, l’architetto Giuseppe Bruzzese, che ha sottolineato l’importanza di recuperare e valorizzare la storia delle contrade, coinvolgendo tutta la comunità. La coordinatrice dell’evento, Angela Mattia Branca, ha invece messo l’accento sull’accoglienza, sulla sinergia e sulla collaborazione tra parrocchie, associazioni, istituzioni e volontari, elementi chiave per la buona riuscita della manifestazione.

La coreografa Angela Girasole ha presentato il lavoro svolto per realizzare le coreografie storiche, pensate per esaltare l’identità culturale locale e coinvolgere il pubblico con spettacoli di grande impatto emotivo.

Don Giovanni Gattuso, parroco e presidente dell’APE Reggina e dell’Oratorio Sant’Agata, ha evidenziato come il Palio rappresenti un nuovo modo di “fare comunità”, riscoprendo il valore della partecipazione e del legame con le radici spirituali e culturali del territorio.

Le due serate saranno presentate dalla giornalista Marilena Alescio, mentre i giochi del Palio, in programma sabato 26 luglio, saranno curati da Filippo Labate.

Il programma prevede:

Sabato 26 luglio, dalle ore 18:30: i giochi tradizionali del Palio, con sfide tra le contrade all’insegna della festa e della sana competizione. In serata, presso il CRIC San Nicola a Cannavò, si svolgeranno anche i giochi rinascimentali gratuiti per bambini, con attività ludiche e prove di abilità pensate per far rivivere ai più piccoli lo spirito del Palio.

Domenica 27 luglio, dalle ore 18:30: il maestoso Corteo Storico, con figuranti in costume, musici, danzatrici e armigeri che animeranno le vie delle contrade fino alla cerimonia di chiusura.

Novità dell’edizione 2025: nella serata conclusiva del 27 luglio sarà possibile richiedere il monile commemorativo del Palio delle Contrade, che verrà donato fino a esaurimento scorte come simbolo di artecipazione e ricordo dell’evento. Servizio navetta gratuito: per agevolare la partecipazione, l’ATAM effettuerà domenica 27 luglio un servizio navetta gratuito a partire dalle ore 17:30, con partenza dal piazzale CEDIR in direzione Modena San Sperato e dal piazzale Condera in direzione Strada Provinciale Spirito Santo Cannavò.

Tra i protagonisti confermati:

I gruppi storici e armigeri Militia Fretensis di Reggio Calabria e Associazione Culturale Trischine di Taverna (Catanzaro), con dimostrazioni di combattimenti medievali, accampamenti storici e sbandierate spettacolari.

Gli ospiti nazionali, tra cui i Teatranti di Brema con il loro teatro storico itinerante, e per la prima volta a Reggio Calabria, i Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1394 e gli sbandieratori Leoni Reali di Campo Rotondo e Rioni Maestri di Motta Sant’Anastasia da Catania.

Il Palio delle Contrade 2025 si conferma così un appuntamento simbolico, capace di unire storia, arte e comunità in una grande festa popolare.

Falcomatà: “grande evento di comunità. Estate Reggina non solo in centro”

“Siamo molto contenti di ospitare la seconda edizione del palio delle contrade – ha esordito il sindaco Falcomatà – felici che questo evento stia avendo continuità. Quella che lo scorso anno era una scommessa ora è una conferma. Vi ringrazio perché, evidentemente, in questo anno si è lavorato bene nella comunità per raggiungere maturità e consapevolezza rispetto all’importanza dell’evento e ciò fa comprendere quanto si è fatto per responsabilizzare i cittadini.

Se l’ organizzazione dell’evento passa da uno a due giorni di attività, un motivo ci sarà. Un momento che celebra la tradizione popolare anche andando a declinare in positivo alcune rivalità storiche che ci sono all’interno di uno stesso quartiere e delle contrade. Oggi possiamo sorridere di queste ‘debolezze’ e particolarità. È decisivo trasformarle in un impegno di carattere sportivo, tradizionale e culturale come grande segno di maturità“.

Il sindaco ha poi sottolineato che eventi come il Palio delle contrade “rappresentano un’ulteriore risposta a chi pensa che la programmazione estiva e culturale sia solo sul Lungomare o in centro. Abbiamo già sperimentato con successo lo scorso Natale il bando delle periferie per sostenere il fermento naturale che c’è nei quartieri. Una formula che abbiamo riproposto anche per l’estate dei quartieri, insieme alla Maggioranza, alla Giunta comunale e all’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, nella consapevolezza che nel periodo estivo queste zone si ripopolano ulteriormente. L’estate dei quartieri vuole sostenere chi durante l’anno programma attività con un piccolo contributo in termini economici, di servizi o aiuto agli spostamenti. Tutto compreso nella più ampia idea di rendere Reggio, Destinazione“.