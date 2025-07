Reggio Calabria, Pino Naim alla guida del Lions Club Distretto 108 ya

StrettoWeb

Sabato 26 luglio rimarrà una data storica per la città di Reggio Calabria pronta, dopo 20 anni ad abbracciare un nuovo Governatore Lions nella persona di Pino Naim, noto ed apprezzato medico reggino, e da anni punto di riferimento del lionismo meridionale. Naim subentra al campano Tommaso Di Napoli ed è forte di un programma che ha i suoi aspetti più significativi in tre parole, quali Meritocrazia, Etica e Libertà, e nell’impegno di una attività “concreta” finalizzata a dare impulso all’ importante associazione anche attraverso un’azione programmatica legata ai cambiamenti del nostro vivere sociale.

Un nuovo lionismo che sarà vissuto in maniera più attiva con grande attenzione alle problematiche dei nostri territori. Concetti che il nuovo Governatore Lions ribadirà nella sua relazione introduttiva che aprirà il primo Gabinetto distrettuale fissato, appunto, per oggi sabato, alle ore 16 presso i locali della Provincia dove converranno le più alte autorità lionistiche dell’importante associazione internazionale.

Pino Naim pur evidenziando le necessità prioritarie della “sua” Calabria auspica un Distretto unito capace di condividere ogni passo di un percorso virtuoso per aiutare le comunità meridionali ad affrontare le criticità dei territori, in sinergia con gli Enti istituzionali e con le altre Associazioni. E’ un programma, il suo, che punterà sulla necessità di lavorare da “Lions concreti” non solo per contribuire a migliorare la società ma anche per riscoprire alcuni valori essenziali, come la famiglia, la solidarietà e la fratellanza tra i popoli guardando con attenzione alla necessità di contribuire a “costruire la pace”, in un momento molto delicato in Italia e nel mondo. Nel futuro del lionismo, per Pino Naim c’è un Distretto unito, operativo, laborioso, capace di guardare lontano.

Il neo Governatore, supportato dalla consorte Rosalba Milasi, anche lei da anni legata al mondo lions, è affiancato da un team di qualità: Marco Santoro, Dino Aiello e Antonio Gallella nelle vesti rispettivamente di segretario, cerimoniere e tesoriere, che saranno a fianco a lui, unitamente agli altri leader del Distretto in questa prima assise che avrà luogo nella “sua” Reggio Calabria, e che arriva dopo la Convention Internazionale Lions che ha avuto luogo ad Orlando in Florida dove, alla presenza dei vari Governatori Lions di tutto il mondo, ha avuto luogo la tradizionale cerimonia dello “strappo” momento che suggella l’insediamento ufficiale dei Governatori Lions di tutto il mondo.

Nel mondo lionistico c’è molta attesa per questa prima uscita ufficiale del Governatore Reggino che ha già dimostrato nel suo trentennale percorso lionistico, nei vari incarichi che ha ricoperto, di essere uno dei principali punti di forza dell’intero Distretto 108 ya.