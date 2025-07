Reggio Calabria, perdita idrica al torrente Valanidi: geyser d’acqua alto 5 metri | VIDEO

StrettoWeb

Un affezionato lettore di StrettoWeb, Giovanni Di Bella presidente di Archi Club, ci ha inviato una segnalazione di una perdita idrica nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente nel torrente Valanidi. “Si tratta di una perdita abbastanza importante che interessa l’ingresso del Torrente Valanidi, così come documentato dal video a corredo dell’articolo. Il geyser d’acqua è alto almeno 4-5 metri con la conseguente perdita di milioni di litri d’acqua al giorno” afferma il lettore.

“La domanda che ci facciamo noi cittadini è: l’emergenza idrica è solo un invenzione pubblicitaria oppure è arrivato il momento di attuare una campagna di prevenzione riparando le centinaia di perdite in tutto il territorio reggino? Leggendo nelle varie testate giornalistiche si parla di circa 300 perdite stimate in tutto il territorio reggino, questi sono numeri impressionanti per un territorio che soffre di carenza idrica in special modo nei mesi caldi. Spero che la mia segnalazione sia pervenuta a Sorical e che intervengano prontamente per arginare i danni legati a questa situazione paradossale”.