Reggio Calabria, perdita di fogna a Bocale da tre mesi: cittadini esasperati | FOTO

“Segnalazione perdita di fogna in Via Pecoraro a Bocale. E fu sera e fu mattino !! La situazione permane da quasi 3 mesi . Prima la perdita era solo di acqua, dopo le segnalazioni è stata riparata da Sorical ma è stato creato poi un danno al condotto fognario che ad oggi non viene riconosciuto e si susseguono i rimpalli da Castore a Sorical. E fra i due litiganti in questo caso…..siamo sempre noi cittadini che paghiamo le tasse a subire i disagi. Adesso però la situazione è diventata insostenibile. Non si possono aprire nemmeno le finestre per la puzza di fogna ed è altamente viscido e pericoloso l’asfalto e dunque pericoloso per la circolazione stradale soprattutto per i mezzi a due ruote. Si richiede urgente intervento da chi di competenza! Grazie”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook della Pro Loco Reggio Sud APS relativamente ad una perdita di fogna in Via Pecoraro a Bocale presente da quasi 3 mesi.