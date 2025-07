Reggio Calabria, per l’estate stop ai lavori nelle gallerie Limina e Torbido sulla SS682: Anas rimuove i cantieri per agevolare il traffico

StrettoWeb

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi nella parte alta della stagione estiva, Anas sospenderà gli interventi di riqualificazione delle gallerie ‘Limina’ e ‘Torbido’ sulla strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, in provincia di Reggio Calabria per garantire una maggiore fruibilità, anche notturna, dell’importante infrastruttura viaria.

Nel dettaglio, il senso unico alternato con semaforo oggi presente all’interno della galleria ‘Torbido’ verrà temporaneamente rimosso nel periodo compreso tra venerdì 18 luglio e a domenica 7 settembre. Permane invece fino al 25 luglio la chiusura per lavori in orario notturno della galleria ‘Limina’ ma a partire da sabato 26 luglio sarà rimosso anche questo cantiere con il transito consentito anche di notte fino a domenica 31 agosto.

Le modalità e la gestione degli interventi sono state condivise con le istituzioni di governo, regionali e con gli enti locali competenti.