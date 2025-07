Reggio Calabria, pauroso incidente in centro: auto si ribalta dopo uno scontro, due feriti | FOTO

StrettoWeb

Momenti di paura questa mattina a Reggio Calabria, dove intorno alle 9 si è verificato un incidente stradale tra via Peppe e via San Francesco da Paola. Due auto che percorrevano la stessa strada si sono toccate durante la marcia: l’urto ha causato il ribaltamento di uno dei veicoli, che dopo aver colpito un muro è tornato in posizione normale.

A bordo dell’auto ribaltata viaggiavano un uomo e una donna. Quest’ultima è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo ed è stata estratta dai Vigili del Fuoco intervenuti prontamente sul posto. Entrambi i passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dalle ambulanze del 118.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e regolare la viabilità, mentre il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.