Reggio Calabria, paura sul Lungomare: grosso ramo crolla sulle auto | FOTO

Attimi di paura pochi minuti fa sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, dove un grosso ramo si è improvvisamente staccato da uno degli alberi che costeggiano la strada, finendo rovinosamente sulla carreggiata e colpendo alcune auto in sosta e in transito. L’incidente è avvenuto in serata, mentre il traffico era ancora sostenuto lungo la via panoramica.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere i detriti vegetali che ostruivano parte della strada. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato rallentamenti e momenti di tensione tra gli automobilisti presenti al momento del crollo.

Il lungomare Falcomatà, tra i luoghi più frequentati della città, è spesso teatro di passeggiate, eventi e traffico intenso: un simile episodio riaccende il dibattito sulla manutenzione del verde urbano e sulla sicurezza dei cittadini.