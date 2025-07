Reggio Calabria, paura in centro: esplode appartamento, boato e vetri in frantumi | FOTO

StrettoWeb

Momenti di grande paura questa mattina intorno alle ore 9:40 nel cuore di Reggio Calabria, dove un appartamento è esploso a seguito di un violento incendio divampato all’interno. Il fatto è accaduto in via Lupoi, una zona centralissima e densamente abitata della città. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’improvviso all’interno dell’abitazione per cause ancora da accertare. Il calore sprigionato dall’incendio ha provocato la rottura dei vetri e la successiva esplosione ha generato un forte boato, avvertito distintamente in tutta l’area circostante, gettando nel panico residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Presenti anche i soccorritori del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Per fortuna al momento dello scoppio all’interno dell’appartamento non era presente nessuno. Le indagini sono in corso per chiarire l’origine dell’incendio, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal corto circuito a una possibile fuga di gas.