Reggio Calabria, al Palio delle Contrade 2025 la Militia Fretensis

La macchina del tempo del Palio Storico delle Contrade 2025 è pronta a tornare in moto con ancora più energia e novità. Dopo il grande entusiasmo suscitato dal primo annuncio, l’organizzazione è lieta di comunicare due importanti aggiunte al programma di quest’anno, che renderanno l’esperienza ancora più intensa e immersiva. Per l’intera durata della manifestazione, sabato 26 e domenica 27 luglio, il pubblico potrà assistere alle spettacolari esibizioni della Militia Fretensis, prestigiosa associazione di rievocazione storica medievale.

Specializzati in combattimenti in armatura con spade, scudi, lance e tecniche storiche, i rievocatori della Militia offriranno al pubblico uno sguardo autentico e coinvolgente sulla vita militare del Medioevo, tra dimostrazioni dinamiche, accampamenti e narrazione storica. Un’occasione imperdibile per grandi e piccoli, in un perfetto equilibrio tra cultura, spettacolo e divulgazione.

Il monile del Palio – un simbolo da portare con sé

In esclusiva per l’edizione 2025, sarà disponibile un monile commemorativo del Palio, un oggetto simbolico e raffinato che racchiude l’essenza della manifestazione. Il monile potrà essere richiesto domenica 27 luglio presso il punto informazioni ufficiale, fino a esaurimento disponibilità. Un ricordo prezioso per chi desidera portare con sé un frammento di storia.

Ricordiamo: il cuore del Palio è la comunità

Il Palio Storico delle Contrade è molto più di una rievocazione: è spirito di partecipazione, riscoperta delle radici, collaborazione tra generazioni. Un evento pensato per unire: famiglie, associazioni, parrocchie, scuole e volontari.

Più di 200 figuranti in costume, sfide popolari, danze rinascimentali, cortei solenni e spettacoli di bandiere e tamburi riempiranno le vie di Prumo, Riparo e Cannavò di storia e magia.