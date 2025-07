Reggio Calabria, oltre 1 milione di euro per i minori: potenziati servizi e centri educativi

StrettoWeb

Oltre 1 milione di euro per rafforzare i servizi a sostegno dei minori nel territorio di Reggio Calabria. Il finanziamento, a valere sul Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (Fnia) istituito con la legge 285/97, è stato al centro di una riunione del tavolo interistituzionale Fnia tenutasi presso gli uffici del settore Politiche sociali del Comune. Presenti l’assessore comunale al Welfare Lucia Anita Nucera e il dirigente Francesco Barreca, il direttore sanitario aziendale Salvatore Costarella e Rita Agnello per il Gom, Fortunata Tripodi per l’Asp ed Ernesto Zizza per l’Usr, nonché le responsabili dei settori specifici (Maria Grazia Marcianò, Giovanna Laganà e Maria Turiano) la cui esperienza sarà fondamentale per tradurre il finanziamento in azioni concrete e mirate.

“Il finanziamento – spiega l’assessore Nucera – rappresenta una risorsa importante per l’attivazione di tanti servizi per i minori. Permetterà di mantenere l’offerta di supporto, assistenza e opportunità per i più giovani della comunità reggina, rispondendo a esigenze crescenti e garantendo un futuro più sereno e protetto. L’investimento in questi servizi è un chiaro segnale dell’attenzione dell’Amministrazione comunale e degli enti coinvolti verso il benessere dei minori, un pilastro fondamentale per lo sviluppo e la prosperità del territorio“.

Il piano è articolato in diverse voci. Sono previsti investimenti significativi per i Centri diurni per minori sul territorio, pilastri fondamentali per l’assistenza quotidiana e l’integrazione: quello del territorio dell’ex XV Circoscrizione (Pellaro) beneficerà di un finanziamento di 185.870 euro, quello di Arghillà di 122.480 euro, quello del territorio dell’ex VII Circoscrizione (Modena-Ciccarello) di 105.000 euro.

Un’attenzione particolare, con lo scopo di garantire pari opportunità e inclusione, è rivolta ai giovani con disabilità, con i due Centri socio-educativi che beneficeranno di un finanziamento pari a 310.825,77 euro. Il piano destina anche 30.000 euro a misure di sostegno per favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, un segnale forte verso il recupero e la riabilitazione. Non mancano le iniziative dedicate al benessere psicofisico e al tempo libero dei bambini, in particolare le attività ludico-ricreative per bambini malati ed ospedalizzati (finanziamento di 34.000 euro), riconoscendo l’importanza del gioco e della socializzazione anche in contesti di fragilità. Infine, i servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, che includono anche l’attività delle Ludoteche per bambini dai 6 ai 10 anni, riceveranno un finanziamento di 271.678,16 euro per offrire spazi di crescita, socializzazione e apprendimento anche al di fuori del contesto scolastico.

“Il piano finanziario – aggiunge Nucera – riflette la visione strategica dell’Amministrazione comunale nel porre al centro delle sue politiche il futuro dei più giovani, investendo concretamente in servizi che mirano a costruire una comunità più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni di tutti. Si tratta di un investimento significativo – conclude l’assessora al Welfare – che mira a costruire una comunità più accogliente, equa e a misura di bambino, garantendo che ogni giovane abbia le opportunità necessarie per crescere e realizzare il proprio potenziale”.