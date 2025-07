Reggio Calabria, nuovo incontro dei Poeti per la Pace

StrettoWeb

Dopo il corteo della pace del 14 giugno e l’incontro con i “Poeti di lingua dialettale calabrese” del 29 giugno a San Luca, ieri a Saracinello, illuminati da una luna splendente, i “Poeti per la Pace” hanno continuato a testa alta il loro cammino insieme ai “Poeti itineranti del Circolo Samarcanda” per tentare di smuovere le coscienze di tanti e, soprattutto, degli intellettuali, al momento, dormienti. Anche se una buona parte del mondo della cultura nasconde la testa sotto la sabbia, ritenendo ineluttabili le tragedie che stanno colpendo l’umanità, i Poeti per la Pace non si fermano convinti più che mai, dopo le continue drammatiche notizie provenienti da ogni angolo del mondo, di essere dalla parte giusta della “storia”.

Il prossimo appuntamento è fissato per giorno 26 luglio nel suggestivo borgo di Bova, a seguire è programmata per il 3 agosto la “marcia per la pace” a Bova marina e poi giorno 5 agosto appuntamento al tramonto con l’originale “Rave poetry”, sulla spiaggia di Torre Lupo, organizzato in collaborazione con l’ Associazione culturale Rizes. La conclusione di questi eventi nel periodo estivo è fissata con l’incontro del 30 agosto a Gambarie per celebrare la “Giornata della Pace”. L’indifferenza, che è la via più rapida per raggiungere la disumanità, non appartiene a questi poeti che con caparbietà e impegno proseguono nella loro battaglia per fare diventare una questione primaria il tema della pace.