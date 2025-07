Reggio Calabria: nuovi scricchiolii nella maggioranza, qualche “big” si defila nella commissione bilancio

StrettoWeb

Difficoltà con i numeri per la maggioranza comunale nella commissione bilancio del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Cuzzocrea. Insomma, persistono degli scricchiolii nella compagine di Falcomatà, che amministra la città da 11 anni, dopo numerosi abbandoni in questi ultimi tempi, non ultimo il passaggio di Nino Zimbalatti (per svariati anni assessore) e Riccardo Mauro (già vicesindaco metropolitano), nel centrodestra.

Ma cosa è successo? In commissione si è votato su vari debiti fuori bilancio. Nella prima votazione la maggioranza ha retto con 10 voti a favore e 8 contrari. Nella seconda, invece, si sarebbero “defilati” alcuni “big” (Castorina, Quartuccio) della compagine di Falcomatà e la votazione è finita 9 a 8 grazie al voto decisivo del presidente Cuzzocrea. La maggioranza, in sostanza, dimostra debolezza con numeri risicati e con alcuni “interni” che danno segni di insofferenza.