Reggio Calabria, nuova notte di paura sul Corso Garibaldi: lite tra minorenni finisce a coltellate

StrettoWeb

Reggio Calabria continua a fare i conti con episodi di violenza che alimentano la percezione di insicurezza tra i cittadini. Questa notte, in pieno centro, sul Corso Garibaldi, una lite tra giovanissimi – entrambi minorenni di nazionalità algerina – è degenerata in un accoltellamento. Uno dei due ragazzi è stato colpito con un’arma da taglio e ha riportato ferite gravi. Trasportato d’urgenza al GOM di Reggio Calabria, è ora ricoverato in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell’episodio. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi. L’autore del ferimento è stato identificato e denunciato.

Un fatto che si aggiunge ad altri episodi di cronaca recente e che contribuisce a un clima di crescente allarme in città. Sempre più cittadini segnalano preoccupazione per la sicurezza nelle aree centrali, anche in orari notturni, chiedendo controlli più serrati e misure efficaci per contrastare la microcriminalità.