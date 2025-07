Reggio Calabria, mozione a tutela delle aree interne: la nota di AVS

StrettoWeb

“Come è noto, nel marzo 2025 è stato approvato il “Piano strategico nazionale per le aree interne (PSNAI) ciclo di programmazione 2021-27”. Con la presentazione al Parlamento, avvenuta nei giorni scorsi, è emersa in tutta la sua follia la portata devastante delle scelte del governo, laddove in particolare individua aree (obiettivo 1) destinate a non avere alcuno sviluppo e aree (obiettivo 4) da assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. In poche parole, stiamo parlando di almeno 1.500 Comuni destinati all’abbandono su 4.000. Ne, in questo quadro di cinismo anticostituzionale, si può pensare che per i rimanenti Comuni – con poche eccezioni – sia ipotizzabile un investimento dignitoso e attenzione istituzionale.

Il tutto, oltre che inaccettabile, è paradossale se solo si pensa ai processi di migrazione verticale già in corso dovuti alla fuga dalle città sempre più bollenti. Per la Calabria si tratta di circa 300 comuni a rischio. Come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo predisposto una mozione che mettiamo a disposizione delle forze democratiche e progressiste. Invitiamo quindi, i consiglieri comunali di tutti i comuni e quelli metropolitani di Reggio Calabria, sensibili all’argomento, a presentare la mozione a tutela dei piccoli centri delle aree interne. Una battaglia di civiltà e di “(R)esistenza” che deve essere combattuta da tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei nostri territori”.

Così in una nota i segretari metropolitani di Alleanza verdi e Sinistra (AVS), Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo, che allegano di seguito una mozione a tutela delle aree interne.

Mozione | PDF