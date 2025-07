Gioiosa Ionica, Mazzaferro (Forza Italia) esalta la lungimiranza di Occhiuto e il primato della Calabria nel settore della psicologia scolastica

StrettoWeb

A partire dal prossimo settembre, la Calabria si appresta a diventare pioniera a livello nazionale con l’introduzione della figura dello psicologo all’interno degli istituti scolastici di primo e secondo grado. Grazie a questo innovativo progetto, la regione si posiziona come la prima in Italia a lanciare un’iniziativa di tale portata, un riconoscimento significativo in un periodo storico in cui queste problematiche sono all’ordine del giorno,e inoltre dopo diversi anni troviamo ancora ripercussioni della pandemia che pesano fortemente sui giovani.

Il progetto, denominato “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, viene sostenuto e promosso dalla Regione Calabria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine degli Psicologi della Calabria. L’obiettivo principale è quello di promuovere il benessere psicologico degli studenti, offrendo interventi di supporto sia individuali che di gruppo, e attività di supporto dedicate anche a insegnanti e famiglie.

La soddisfazione di Mazzaferro

Vincenzo Mazzaferro, dirigente provinciale di Forza Italia, ha dichiarato: “essere la prima regione in Italia è un grande passo, ma auspico che tutte le regioni seguano questo esempio, poiché c’è un grandissimo disagio tra i giovani. Spesso, tale disagio è vissuto come uno stigma, tanto dalle famiglie quanto dai docenti, e non è giusto che sia così. La mente umana è come qualsiasi altro organo: necessita di cure. La Regione Calabria, grazie alla lungimiranza del Presidente Roberto Occhiuto, ha deciso di investire 9 milioni di euro provenienti da fondi europei per offrire ai ragazzi calabresi, nelle loro scuole, la possibilità di avere uno psicologo. Questo progetto è stato avviato tre anni fa grazie all’intuizione di Giusy Princi, allora Vice Presidente”.

Mazzaferro sottolinea ulteriormente l’importanza di questa azione del governo regionale nel sostenere e potenziare le iniziative in favore dei servizi di psicologia scolastica, evidenziando l’opportunità datoci ,nell’avere una presenza stabile e capillare in ogni angolo della regione. “È fondamentale che ogni studente, indipendentemente dal proprio contesto socio-economico, possa accedere a un supporto psicologico di qualità. Solo così potremo garantire un ambiente educativo sano e inclusivo, in cui tutti possano crescere e svilupparsi”, sostiene con fermezza.

Pertanto, l’obiettivo è quello di lavorare in sinergia, istituzioni, scuole e professionisti del settore, affinché il servizio di psicologia scolastica diventi una risorsa imprescindibile, capace di rispondere adeguatamente alle esigenze di tutti gli studenti, promuovendo così una crescita serena e consapevole delle nuove generazioni in Calabria.