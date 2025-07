Reggio Calabria, mare bicolore a Calamizzi per scarico fognario: degrado tra baracche e relitti

StrettoWeb

A Calamizzi, nei pressi del Parco Lineare a Reggio Calabria, si è verificato un fenomeno preoccupante: il mare si presenta bicolore a causa di un marcato scarico fognario che ha alterato la qualità delle acque. La situazione è aggravata dalla presenza di un barche distrutte e abbandonate lungo la costa, insieme a baracche e rifiuti di vario genere che testimoniano uno stato di degrado diffuso.

Le acque, torbide e maleodoranti, stanno destando l’attenzione di residenti e ambientalisti, che chiedono interventi urgenti per bonificare l’area e prevenire ulteriori danni all’ecosistema marino e al decoro urbano. Calamizzi, un tempo luogo di bellezza naturale, rischia di trasformarsi in una discarica a cielo aperto se non verranno adottate soluzioni tempestive.