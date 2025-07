Reggio Calabria, lavori nella stazione di Rosarno: modifiche alla circolazione ferroviaria il 19 e 20 luglio

StrettoWeb

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 23.40 di sabato 19 alle 5.40 di domenica 20 luglio sulla linea Tirrenica – tratta Rosarno-Reggio Calabria – e sulla linea via Tropea, per consentire i lavori di potenziamento tecnologico programmati da Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Rosarno. Gli interventi sono finalizzati all’attivazione della prima fase del Piano Regolatore di Stazione. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie e in stazione.

Trenitalia, Calabria: modifiche alla circolazione per lavori nella stazione di Rosarno

Nella notte fra sabato 19 e domenica 20 luglio le due coppie di treni Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo FS) tra Roma Termini e Palermo/Siracusa subiscono cancellazioni e modifiche d’orario.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.