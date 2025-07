Reggio Calabria, l’incontro fra la Reghion e l’Arcivescovo Morrone

StrettoWeb

L’incontro, nei giorni scorsi, tra l’Arcivescovo Metropolita Fortunato Morrone, il presidente del Csi Reggio Calabria Paolo Cicciù e le società sportive Reghion Basket (campione d’Italia CSI 2025 nella Pallacanestro ) e Rin Tin Team (tra le prime sei nel calcio a 5) è stata un’occasione per celebrare non solo i successi sportivi, ma anche i valori educativi e comunitari dello sport. Il vescovo Morrone ha sottolineato come lo sport, soprattutto in ambito dilettantistico e associativo (come nel CSI, Centro Sportivo Italiano, legato storicamente all’Azione Cattolica), insegni lavoro di squadra, passione e condivisione.

“Da soli non si vince, si vince insieme”: una lezione che va oltre il campo e diventa modello per la società. Il successo delle squadre reggine – Reghion Basket, team sostenuto dagli indomiti Total Kaos sugli spalti, ha vinto il campionato nazionale CSI. Sport e comunità – L’evento è stato un’occasione per ribadire come lo sport sia un’esperienza aggregativa e formativa per il territorio di Reggio. Il vescovo ha espresso gioia ed emozione per questi traguardi, augurandosi che siano solo l’inizio.

I rappresentanti delle società sportive, presenti anche Mimmo Arico e Armando Russo dirigenti del Csi Reggio Calabria, hanno anche parlato di coesione, valori condivisi e crescita, sia umana che sportiva. L’incontro ha mostrato come lo sport, specie in realtà come il CSI, sia strumento di educazione, partecipazione, rigenerazione e inclusione. La sfida ora è continuare su questa strada, puntando su passione e lavoro di squadra per nuovi traguardi.