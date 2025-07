“Minoranze di identità Sessuale”: prevenzione della violenza, empowerment e inclusione sociale | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella giornata odierna, mercoledì 3 luglio 2025, la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, ha ospitato l’evento “Minoranze di Identità Sessuale”. L’iniziativa, organizzata da Arcigay Reggio Calabria in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’ASP ha presentato i contenuti e gli obiettivi del progetto che intende promuovere una cultura del rispetto, della prevenzione e dell’inclusione, con un focus particolare riguardante le minoranze e l’identità sessuale nel contesto sanitario e sociale.

Il progetto è sostenuto dai fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese metodiste e valdesi, ed è dedicato al personale sanitario. La formazione è stata guidata da Luciano Lopopolo, componente della Segreteria Nazionale di Arcigay, esperto in formazione e politiche DEI (Diversità, Equità, Inclusione).

Briante: “per la prima volta in Calabria formazione per personale sanitario su minoranze e identità”

Anna Maria Briante, assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, ha dichiarato a StrettoWeb: “per la prima volta in Calabria una giornata di informazione su minoranze e identità sessuale destinata a operatori della sanità, medici e paramedici, coloro che hanno un approccio quotidiano con soggetti che necessitano una diversa sensibilità con l’opera della sanità, soprattutto quando ci sono fragilità per motivi di salute“.

Calabrò: “da Arcigay programmazione per la lotta a discriminazioni su identità sessuale e di genere”

Michela Calabrò, presidente Arcigay Reggio Calabria, ha dichiarato: “è la prima volta che Arcigay Reggio Calabria si cimenta in una formazione strutturata insieme all’Asp e al Centro Unico Garanzie dell’Asp RC. Siamo riusciti ad accreditare questo corso formativo per il personale medico e sanitari. Al di là delle iniziative spot, fare una programmazione strategica ci permetterà di portare con più forza le tematiche legate al contrasto alle discriminazioni su identità sessuale e identità di genere“.

Calogero: “ASP RC promuove informazione su identità di genere e sessuale”

Giovanni Calogero, coordinatore formazione ASP di Reggio Calabria, ha spiegato ai nostri microfoni: “è un corso fortemente voluto dalla nostra azienda. Abbiamo costituito il Comitato Unico di Garanzia per sviluppare le tematiche legate all’organizzazione dell’azienda rispetto alla persona, alla parità di genere e affrontare temi mai affrontati in ambito lavorativo. È il primo evento in Calabria e apre scenari su percorsi formativi finalizzati alla comprensione di temi che sono misconosciuti. Il prof. Lopopolo spiega dalle basi le comprensioni delle problematiche. Ci sono pregiudizi su parità di genere e diritti, non sono pienamente nella consapevolezza di molti attori nella sanità“.