Reggio Calabria, incidente sulla SS106: centauro a terra ferito, traffico paralizzato | FOTO

Un grave incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa sulla SS106 Jonica e precisamente nel tratto che attraversa Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista sarebbe stato coinvolto in un violento impatto con un’autovettura nei pressi del semaforo situato all’incrocio principale del quartiere.

La possibile dinamica dell’incidente

Il centauro è stato sbalzato a terra a seguito della collisione, riportando diverse ferite. Testimoni raccontano di una scena drammatica con il motociclista a terra dolorante mentre alcuni automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi e le forze dell’ordine. Il traffico al momento è completamente paralizzato.

Disagi al traffico sulla SS106

L’impatto ha causato pesanti disagi al traffico: la SS106 è infatti una delle arterie principali per l’accesso alla città e in pochi minuti si sono formate lunghe code sia in direzione sud che nord, con centinaia di automobilisti bloccati. L’incidente ripropone il tema della sicurezza stradale sulla Statale 106, tristemente nota per l’alto numero di sinistri che si verificano ogni anno, specialmente nei tratti urbani più trafficati.