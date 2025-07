Reggio Calabria, incidente sulla SS106: auto si ribalta, traffico in tilt | FOTO

StrettoWeb

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sulla SS106 a Pellaro, quartiere a sud di Reggio Calabria. Una vettura bianca si è capovolta su sé stessa, finendo ruote all’aria contro il guardrail. Ancora da chiarire le cause del sinistro, ma non si esclude che possano essere coinvolti fattori come l’alta velocità o una distrazione alla guida.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, come si vede nella foto scattata da un automobilista di passaggio. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico, che ha subito forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.

Non si hanno al momento notizie ufficiali sulle condizioni del conducente o di eventuali passeggeri. Secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti gravi, ma le autorità stanno svolgendo gli accertamenti del caso.