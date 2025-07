Reggio Calabria, incidente in serata sul raccordo autostradale: auto ribaltata, donna illesa

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda serata sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente all’altezza dello svincolo di Spirito Santo, subito dopo la galleria. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata, creando una lunga coda e rallentamenti alla circolazione.

Alla guida del veicolo una donna, che fortunatamente è rimasta illesa nonostante il violento impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo hanno richiesto tempo, causando disagi alla viabilità in direzione sud.