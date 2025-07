Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: scontro tra furgone e auto, traffico in tilt | FOTO

StrettoWeb

Mattinata di paura sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. Un incidente stradale si è verificato poco fa tra le uscite di Reggio Centro e Spirito Santo, in direzione nord, coinvolgendo un furgone e un’autovettura. Lo scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha mandato completamente in tilt il traffico lungo la tratta urbana dell’autostrada.

Secondo le prime informazioni, l’impatto tra i due veicoli è stato violento e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Non si conoscono ancora con precisione le condizioni degli occupanti. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi del caso e i tecnici dell’Anas. Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di messa in sicurezza del tratto hanno richiesto la chiusura parziale della carreggiata, causando lunghissime code e un blocco quasi totale del traffico in direzione nord.

Gli automobilisti in transito hanno segnalato attese lunghe e chilometri di fila, con la circolazione che è rimasta estremamente difficoltosa anche nelle arterie secondarie utilizzate come alternative.