Reggio Calabria, incidente in pieno centro: scooter a terra, feriti due giovani

StrettoWeb

Momenti di paura questo pomeriggio nel centro storico di Reggio Calabria. In via San Francesco da Paola, a pochi metri da Piazza Duomo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due giovani a bordo di uno scooter. Secondo le prime informazioni, i due avrebbero perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Non è chiaro al momento se altri veicoli siano stati coinvolti o se si tratti di un incidente autonomo.

I giovani, entrambi visibilmente feriti e doloranti, sono rimasti coscienti durante i soccorsi e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione del traffico nella zona.