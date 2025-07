Reggio Calabria, incidente sull’A2: auto ribaltata tra Scilla e Bagnara, traffico in tilt | VIDEO

StrettoWeb

Mattinata di paura sull’A2 del Mediterraneo, dove un grave incidente ha provocato disagi alla circolazione nel tratto compreso tra Bagnara Calabra e Scilla, in direzione sud come si evince dal video girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata occupando parte della carreggiata e costringendo gli automobilisti a lunghi rallentamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due ambulanze del 118 hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, che hanno riportato traumi e contusioni ma, fortunatamente, nessuno sarebbe in gravi condizioni.

La Polizia Stradale ha raggiunto rapidamente il tratto interessato per gestire la viabilità e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presente anche il personale ANAS per mettere in sicurezza la sede stradale e coordinare la rimozione del veicolo. Il traffico ha subito forti rallentamenti per diverse ore, con code che hanno interessato l’intera tratta. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all’intervento congiunto delle autorità.