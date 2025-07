Reggio Calabria, inaugurato il nuovo Parco Primavera a Vico Neforo: spazio sportivo e sociale per il quartiere

StrettoWeb

“La riqualificazione del Parco Primavera a Vico Neforo costituisce un nuovo spazio sportivo e sociale restituito alla comunità”. Ad affermarlo in un comunicato stampa è il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella. “Un’area che torna al quartiere grazie ai fondi di Rigenerazione urbana e altre economie comunali – ha evidenziato il delegato – e al lavoro oculato dell’Amministrazione Falcomatà, dei tecnici comunali e al contributo fattivo degli abitanti del territorio. Lo abbiamo visto tutti nel momento di festa, partecipato da residenti, bambini, famiglie e rappresentanti istituzionali, che ha segnato un nuovo tassello importante nel percorso di rigenerazione urbana che ha coinvolto con costanza e visione le zone più popolose e densamente abitate”.

“L’apertura del campetto, intitolato a un giovane prematuramente scomparso, Giuseppe Errante, è una conquista per il quartiere. Non si tratta solo di uno spazio dove giocare a calcio, ma di un luogo di socialità, inclusione e benessere. È un presidio educativo a cielo aperto, un punto d’incontro per i più giovani, e uno stimolo alla pratica sportiva in un contesto sano e protetto. La nuova area sportiva, seppur di dimensioni contenute, rappresenta una risposta concreta alla domanda crescente di spazi attrezzati per l’attività motoria nei quartieri su cui questa Amministrazione lavora quotidianamente”.

“La riqualificazione di Vico Neforo, con il bellissimo murale, l’anfiteatro, l’area giochi per i più piccoli, si somma alle altre attività che hanno già visto la nascita e il rilancio di diversi parchi e giardini pubblici in vari quartieri. Spazi vitali che diventano luoghi di relazione, gioco e sport, contribuendo a migliorare la qualità della vita urbana e il senso di appartenenza dei cittadini al proprio territorio. Per noi – ha concluso Latella – ogni nuovo parco è una promessa mantenuta, un segnale concreto di attenzione verso i bisogni reali delle persone”.