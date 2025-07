Reggio Calabria, il 2 luglio incontro fra servizi digitali e PNRR | INFO

StrettoWeb

Mercoledì 2 luglio alle ore 10:00 presso la sala conferenze di Palazzo Corrado Alvaro avrà luogo il congegno “Gli enti locali per i servizi digitali intergenerazionali – Il PNRR per un digitale facile e accessibile a tutti”. Durante l’iniziativa verranno illustrati i risultati raggiunti nell’ambito della Misura 1.4.2 del PNRR “Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali“, dal Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, entrambi soggetti sub attuatori sulla base di un accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID.

Nel corso del convegno, concluso dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e moderato dai responsabili dell’Ufficio Stampa della Città Metropolitana, Stefano Perri, e del Comune, Filippo Sorgonà, dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Transizione al Digitale del Comune di Reggio Calabria Carmelo Romeo e del vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, si alterneranno, tra gli altri, Antonio Romano per AGID, Corrado Zoccali e Andrea Rossi per il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Quartuccio e Fabio Nicita, rispettivamente RTD del Comune e della Città Metropolitana.