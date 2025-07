Reggio Calabria, grave incidente nella notte: auto si schianta sul viale Galilei, 53enne in prognosi riservata

StrettoWeb

Grave incidente nella serata di ieri intorno alle ore 22:15, a Reggio Calabria. Un veicolo con a bordo il solo conducente per cause in corso di accertamento è uscito di strada sul viale Galilei andando a collidere violentemente con un ostacolo fisso. A seguito dell’impatto il conducente, un uomo si 53 anni, ha riportato gravi ferite tanto da indurre i soccorritori del Gom a riservare la prognosi. La Polizia Locale guidata dal Comandante Salvatore Zucco, è immediatamente intervenuta sul posto ed è al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Dell’occorso è stato senza ritardo notiziato il magistrato di turno.