Reggio Calabria, grave disservizio idrico a Catona: famiglia con minori e disabile senza acqua da oltre una settimana, l’appello disperato di una residente

StrettoWeb

“Gentile Redazione di StrettoWeb, mi chiamo Margherita Marra e, insieme alla mia famiglia, vivo in via Fiumarine 60, Catona – 89135 Reggio Calabria. Mi rivolgo a voi perché, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, non so più a chi chiedere aiuto. Da oltre una settimana nella nostra zona non arriva acqua. In casa viviamo con due figli minorenni e un familiare disabile al 100%, ed è diventato impossibile andare avanti in queste condizioni. Abbiamo provato più volte, io e altri residenti, a contattare Sorical e il servizio Acquedotti, ma nessuno ci ha mai risposto. Abbiamo anche inviato email, ma senza alcun riscontro”. E’ questo il grido d’allarme di una cittadina di Reggio Calabria che ha inviato a StrettoWeb una segnalazione per denunciare il grave problema.

“Trovo assurdo che, mentre noi siamo senz’acqua da giorni, a poche traverse di distanza l’acqua scorre regolarmente e abbondantemente. Sono sinceramente amareggiata e stanca. Vi chiedo aiuto, affinché questa situazione venga denunciata pubblicamente: non si può vivere così, e soprattutto non possiamo continuare a essere ignorati. Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per tutto ciò che potrete fare per aiutarci”.