Reggio Calabria, grande paura per una 14enne scomparsa da 7 giorni: disperato appello dei familiari | NOME, FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Sono ore di grande preoccupazione a Reggio Calabria per la scomparsa di Giorgia De Nuccio, una ragazza di 14 anni che nella notte tra il 17 e il 18 luglio non ha fatto ritorno a casa. Da giorni i familiari vivono momenti di angoscia, senza notizie della ragazza, e si appellano con forza alla comunità affinché si mobiliti per contribuire alle ricerche.

La famiglia di Giorgia ha diffuso un accorato appello chiedendo l’aiuto di chiunque possa aver visto la giovane o abbia informazioni utili al suo ritrovamento. Chiunque dovesse avvistare Giorgia o avere notizie sulla sua posizione è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112. Le forze dell’ordine sono già attive nelle ricerche, mentre sui social network cominciano a circolare appelli e condivisioni per amplificare la possibilità di ritrovare la 14enne al più presto.