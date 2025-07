Reggio Calabria, gommone con 11 persone rischia di finire sugli scogli a Catona: intervento d’emergenza della Guardia Costiera

StrettoWeb

Durante il fine settimana si intensificano le chiamate di soccorso e le richieste di intervento della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Messina. Nella giornata di domenica u.s. è verso le ore 19:00 perveniva in Sala Operativa una chiamata di soccorso circa la presenza di un gommone, con undici persone a bordo tra cui minori, che non manovrava e che si avvicinava pericolosamente agli scogli, in località Catona (RC).

Il mancato controllo del mezzo, l’orario che volgeva al tramonto, il numero delle persone a bordo suggerivano una pronta risposta per evitare che la situazione potesse degenerare. In zona è intervenuta la dipendente Motovedetta SAR 852 il battello veloce A82 nonché la M/V 2097 della Direzione marittima di Reggio Calabria che hanno dato ausilio all’unità facendo in modo che si allontanasse dagli scogli per poi assistere il conducente fino all’ormeggio in un vicino Capo boe.

Si consiglia, prima di prendere il mare di verificare tutte le dotazioni di sicurezza e che vi sia a bordo una quantità di carburante sufficiente per la navigazione da intraprendere; inoltre è necessario verificare l’efficienza del mezzo nautico, i limiti di navigazione dello stesso, il numero massimo delle persone trasportabili, le dotazioni di salvataggio per tutti le persone a bordo ed il possesso di un idoneo titolo per la navigazione.

Si raccomanda, infine, di essere sempre prudenti in quanto le condizioni del mare possono rapidamente cambiare in special modo in un tratto di mare come lo Stretto di Messina interessato da correnti e venti mutevoli.