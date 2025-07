Reggio Calabria, Fratelli d’Italia piange il carabiniere Davide Squillaci: “un esempio di rettitudine e spirito di servizio”

StrettoWeb

Il capogruppo al Comune di Reggio Calabria, Demetrio Marino, e il responsabile Infrastrutture e Trasporti del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, ing. Giuseppe Andrea Maiolo, esprimono profonda solidarietà e sincera vicinanza per la tragica scomparsa del carabiniere Davide Squillaci. In una nota congiunta, i due esponenti del partito dichiarano: “Apprendiamo con profonda tristezza e commozione la notizia della prematura scomparsa del carabiniere Davide Squillaci, coinvolto ieri in un gravissimo incidente stradale nella frazione Bocale di Reggio Calabria. Un evento drammatico che lascia sgomenti e che richiama ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità delle nostre strade e sull’urgenza di contrastare con determinazione ogni forma di guida irresponsabile. Davide ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, operando con onore, senso del dovere e profondo rispetto delle istituzioni. Era stimato da colleghi e amici per la sua rettitudine, il coraggio nell’affrontare le difficoltà e la dedizione al prossimo. Un uomo sincero, sempre allegro, ma soprattutto leale.”

Il capogruppo Demetrio Marino aggiunge: “A nome personale e del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita. La sua memoria resti viva come esempio di rettitudine, umanità e spirito di servizio.”

Infine, l’ing. Giuseppe Andrea Maiolo sottolinea: “La sicurezza stradale deve tornare al centro delle politiche pubbliche. Non possiamo accettare che vite come quella di Davide vengano spezzate per l’irresponsabilità altrui. È nostro dovere continuare a lavorare per strade più sicure e per promuovere una cultura del rispetto e della legalità.”