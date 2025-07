Reggio Calabria, meglio tardi che mai: finalmente gli Info Point. E Falcomatà si esalta, ma…

StrettoWeb

Meglio tardi che mai. Anche perché il “mai”, purtroppo, ha contrassegnato – e in alcuni casi continua a contrassegnare – la gestione dell’amministrazione Falcomatà. Su un caso, forse, e diciamo forse, c’è un lieto fine: gli Info Point in centro a Reggio Calabria. Uno era già nato, due anni fa, nei pressi della Stazione Lido, ma il contratto è stato stracciato. Da lì tutti fermi, chiusi, nonostante i tanti turisti che da oltre un anno arrivano in città grazie ai voli Ryanair e a varie iniziative.

Meglio tardi che mai, però, dicevamo. E così gli Info Point iniziano a vedersi. Il primo, sul Lungomare, è già operativo. Per gli altri si attende l’apertura definitiva, ben consapevoli dei “ci siamo quasi” dell’amministrazione. Intanto, il sindaco ha fatto il sopralluogo in quello già pronto, esaltandosi ed entusiasmandosi per i tanti turisti in città. I meriti? Ovviamente i suoi e dei tanti eventi in città in estate. Perlomeno, è quello che dice, di cui è convinto. La realtà è ben diversa: dalle iniziative in tutta Italia per promuovere i Bronzi (idea di Giusi Princi nell’anno del 50° delle due statue) alla “mossa” Ryanair fino al Capodanno e non solo, sono state soprattutto queste iniziative a portare i frutti oggi, nel medio-lungo termine (su cui il sindaco non ha mai speso tante parole, neanche di ringraziamento).

Al Comune resta il merito di aver riportato Sky Calciomercato in città, che con la sua trasmissione ha rilanciato ancor di più l’immagine della città. Non si può dire lo stesso, ad esempio, del Sunsetland Dj all’Arena, o di altri eventi collaterali in centro. Insomma, niente di “accattivante” se paragonato al successo senza precedenti della dirimpettaia Messina e dei grandi artisti italiani che ormai sistematicamente si esibiscono sullo Stretto.

Ovviamente, però, per il sindaco il merito è suo e delle iniziative organizzate dal Comune. Peccato soltanto che gli Info Point (ci si aspettava fossero operativi da subito) comincino ad essere operativi soltanto adesso. Peccato che ci sia voluto oltre un anno per i chioschetti in Via Marina chiusi la scorsa estate. E che, soprattutto, aleggi il silenzio totale sulla struttura dell’ex Luna Ribelle e sul Lido Comunale.

Il post di Falcomatà

Riproponiamo integralmente il post social del sindaco. “Da qualche giorno è operativo il nuovo infopoint turistico sul Lungomare Italo Falcomatà. Solo nei primi giorni di attività sono già migliaia i turisti che si sono rivolti al personale, garbato, gentile e preparato, in grado di offrire la giusta accoglienza e le necessarie informazioni, nei confronti di un flusso turistico sempre in continua crescita, che apprezza sempre di più le bellezze della nostra città. Stamattina siamo andati a verificare di persona e devo dire che l’impressione è stata assolutamente positiva. Il nuovo servizio si inserisce nella nuova rete di infopoint turistici che abbiamo programmato e che stiamo realizzando. Nei prossimi giorni saranno attivi anche quello nei pressi della Stazione Lido, in collaborazione con Confcommercio, e quello sul corso Garibaldi nei pressi di piazza De Nava, che si aggiungono a quello già da tempo operativo a Piazza Camagna.

Un servizio davvero importante, come quello dei bagni pubblici, adesso finalmente aperti anche sul Lungomare, proprio a fianco al nuovo infopoint, come quelli all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” che abbiamo attivato con Castore già all’inizio dell’estate, e quelli al Tempietto, che saranno attivi nei prossimi giorni sempre in collaborazione con Castore. Sono servizi di base che risultano vitali per una città turistica che si rispetti.

In queste settimane le strade della nostra città sono affollate da una mole enorme di turisti e visitatori. Alberghi, b&b ed attività ricettive registrano un’ottima percentuale di riempimento e tutto questo genera nuova occupazione, economia, linfa vitale per il territorio. Gli eventi, pubblici e privati, continuano a ricevere un ottimo gradimento, con un passaparola positivo che farà crescere la nostra città anche nei prossimi anni. E’ questa la strada giusta, vogliamo mostrare il volto migliore della nostra bella Reggio. E dobbiamo farlo tutti insieme, istituzioni, cittadini, associazioni, operatori turistici. Quest’estate sarà l’ennesimo banco di prova e noi ce la stiamo mettendo davvero tutta per essere all’altezza delle aspettative di chi ci ha scelto per le proprie vacanze”.