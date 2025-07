A Reggio Calabria la conversazione “Favelleran di Te Sempre le Stelle – Le scoperte di Galilei tra scienza mito e letteratura”

StrettoWeb

Giovedì 17 luglio alle ore 21:00 si terrà, al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la conversazione dal titolo “Favelleran di Te Sempre le Stelle – Le scoperte di Galilei tra scienza mito e letteratura” a cura del Prof. Giuseppe Arcidiaco, fisico, che ha per tema la storia dell’osservazione del cielo. Il 1609 segna una svolta epocale nella storia della fisica e dell’astronomia, è l’anno in cui Galilei, per la prima volta, punta il cannocchiale verso il cielo e dà avvio alla rivoluzione scientifica del XVII secolo.

Qualche anno più tardi, il poeta Giovan Battista Marino, nella sua opera, l’Adone, elogia le scoperte dello scienziato pisano. Sui versi del poema seguiremo la storia di queste scoperte che proclamano Galilei ‘padre della scienza moderna’. L’iniziativa è con ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. La Cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata tra scienza, poesia e meraviglia, sotto il cielo stellato del Planetarium Pythagoras. Le stelle favelleranno… e noi saremo lì ad ascoltarle insieme.