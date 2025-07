Reggio Calabria, evento dei giovani di Forza Italia: “il programma dell’estate reggina fa acqua da tutte le parti, manca una visione” | INTERVISTE

StrettoWeb

Il Coordinamento di Forza Italia Giovani di Reggio Calabria, ha promosso l’iniziativa “Un’estate mancata”, che si è svolta al Net1 Beach Club, che è voluto essere un momento di confronto in cui si sono analizzati “tutte le gravi mancanze dell’attuale programmazione estiva e approfondiremo cosa significhi oggi essere davvero una città turistica”. Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, Federico Milia, ha evidenziato: “il programma dell’estate reggina fa acqua da tutte le parti, salvo qualche piccola parentesi. Il Lungomare? E’ letteralmente abbandonato. Il Sunsetland fest? Uno spreco. In definitiva il programma complessivo non è all’altezza della nostra città”.

“Programmazione estiva deficitaria”

Giuseppe Camera, coordinatore dei giovani di Forza Italia di Reggio Calabria, ha rimarcato: “la programmazione estiva della nostra città è deficitaria. Noi pensiamo si potesse fare sicuramente meglio, manca una visione ed una programmazione seria che, con l’amministrazione Falcomatà, non è mai esistita”.