Reggio Calabria, due incidenti in mattinata: motociclisti feriti in centro, uno è in prognosi riservata | DETTAGLI

StrettoWeb

Mattinata di incidenti a Reggio Calabria. Un primo sinistro si è verificato in pieno centro storico e precisamente in via Campanella, lo scontro è stato tra auto e moto e a seguito dell’impatto abbastanza violento, il motociclista è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il secondo incidente invece si è verificato sul Viale Zerbi e nell’impatto è rimasto ferito anche qui un motociclista ed è stato richiesto l’intervento del 118. Sul posto, in entrambi i sinistri, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale guidati dal Comandante Salvatore Zucco.