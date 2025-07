StrettoWeb

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica che “in data odierna, a causa di problematiche tecniche ai sistemi informativi aziendali non dipendenti dalla gestione ospedaliera, gli utenti potrebbero riscontrare rallentamenti nell’erogazione dei servizi di accettazione presso gli sportelli CUP dei Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli”. Sono in corso tutte le azioni correttive del caso. Il G.O.M. si scusa per eventuali disagi arrecati all’utenza”.