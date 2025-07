Reggio Calabria, disposta l’autopsia per il 41enne morto improvvisamente sul Lungomare

StrettoWeb

Nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte improvvisa di Davide Vespia, il 41enne deceduto nella serata di ieri sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. L’uomo è stato colto da un malore fatale mentre si trovava nella zona più affollata della movida reggina, a pochi metri dall’Arena dello Stretto.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per Vespia non c’è stato nulla da fare. Il decesso ha lasciato sgomenta l’intera comunità, non solo per la tragedia improvvisa, ma anche per le circostanze in cui si è consumata: il corpo è rimasto a lungo sul luogo, coperto da un lenzuolo bianco, circondato dalla folla e dalle attività musicali che non si sono interrotte, provocando non poche polemiche tra i cittadini.

Morte Davide Vespia, disposto l’esame autoptico

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sulla salma per accertare con precisione le cause della morte. L’indagine è seguita dalla Polizia Locale, sotto la guida del Comandante Salvatore Zucco. Al momento, l’ipotesi principale resta quella del malore improvviso, ma saranno gli esami autoptici a chiarire se vi siano state altre concause.

L’episodio, che ha avuto ampia eco anche sui social, ha scosso profondamente Reggio Calabria, richiamando l’attenzione sulle modalità di gestione delle emergenze in luoghi pubblici molto frequentati, specie durante eventi ufficiali.