Reggio Calabria, degrado sul lungomare di Pellaro: sporcizia e abbandono a due passi dal Parco del Vento | FOTO

“Lungomare di Pellaro, Palazzetto dello sport, altro luogo del delitto. Chi conosce la zona l’avrà subito riconosciuta dalle foto. Ieri sera è iniziato un torneo di pallacanestro presso il Palazzetto. Un luogo che ha bisogno di un restyling abbastanza importante ma l’attenzione deve concentrarsi sulle aree esterne dove degrado abbandono e sporcizia sono una bella cartolina per turisti.. Residenti.. Passanti e giocatori… Mi domando come si possa permettere che tutto ciò possa accadere a pochi passi dal nuovo parco del vento… Opera magnifica inaugurata un mese fa e che mal figura al cospetto di cotanta lordia”. E’ questa la segnalazione di una residente di Punta Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, che evidenzia il degrado e l’abbandono presente sul lungomare di Pellaro a pochi passi dal Parco del Vento inaugurato pochissime settimane fa.

“Non so bene di chi sia la responsabilità dell’accumulo di sterpaglie spazzatura aiuole incolte e secche… Comune…? Qualche associazione…? Una cosa è certa… Mai vista la città portata a un tale grado di abbandono. L’amministrazione di sinistra tutto ciò che tocca trasforma.. Distrugge e scappa via… Al sindaco che tanto si bea nel farsi poeta al tramonto lo invito a visitare questo luogo… Anzi no ci mandi il consigliere Marino.. Magari con pala e pico alle mani raccoglierà qualche consenso elettorale nell’assolata estate pellarese dove.. I kite no.. Ma la sporcizia si… Buona estate a tutti…”.