Reggio Calabria, danneggia un’aiuola comunale al Rione Modena: 50enne denunciata | FOTO

A seguito di una specifica segnalazione pervenuta, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha bloccato, non senza fatica, ed identificato una donna di 50 anni che stava danneggiando un’aiuola comunale sita al Rione Modena. La pattuglia immediatamente intervenuta sul posto ha altresì individuato e posto sotto sequestro gli arnesi utilizzati dalla donna. La stessa che versava in un forte stato di agitazione psico-motoria, ha fornito agli agenti delle giustificazioni farneticamenti per motivare l’accaduto.

Dopo le formalità di rito, ed accertata la natura pubblica dell’opera, la cinquantenne è stata denunciata a piede libero per danneggiamento aggravato. Continua dunque senza sosta l’attività della Polizia Locale a tutela del decoro urbano e dei beni pubblici. Il procedimento è in fase di indagini preliminari e pertanto a carico della persona denunciata vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.