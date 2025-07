Premio Nosside, asse Reggio Calabria-Cuba: partnership con Lucia Altieri srl

StrettoWeb

Facendo seguito ai colloqui avuti a La Habana dal 2024, il prof. Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio Nosside, e l’artista Lucia Altieri, titolare dell’Azienda Lucia Altieri srl, hanno convenuto di collaborare attivamente per una estensione della presenza e diffusione del Premio Nosside a Cuba. Lucia Altieri vanta una storica presenza nella società cubana come artista italiana che ha conquistato larghi consensi e grande popolarità nello straordinario mondo musicale cubano.

Il Premio Nosside ha una presenza a Cuba ultraventennale, avendo realizzato all’Avana ininterrottamente dal 1999 al 2025, con il solo intervallo del 2021 e 2022 dovuto al COVID, il suo primo Evento mondiale dell’edizione annuale. Il Nosside ha ricevuto sempre un’ampia partecipazione dei poeti e musicisti dell’isola, con un consistente numero di premiati sino a Ibis Arredondo Reyes, Vincitrice Assoluta ex-aequo dell’edizione del 2024, nominata Ambasciatrice del Premio nel 2025.

La partnership del Premio Nosside con la Lucia Altieri srl è destinata quindi, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Cuba, l’Ambasciata di Cuba in Italia e con prestigiose istituzioni culturali cubane, tra cui l’Università dell’Avana fondata nel 1728, a diffondere sempre più lo spirito universale del Progetto Nosside, aperto a tutte le lingue, culture e popoli del mondo per costruire ponti e abbattere muri.