Reggio Calabria, convocato il consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

“Il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, ha convocato una nuova seduta del civico consesso per mercoledì 30 luglio alle ore 8:00 e, in seconda convocazione, per giovedì 31 luglio alla stessa ora. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta, che si terrà nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, c’è l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025.

In agenda anche la modifica dell’art. 9 del Regolamento comunale per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare in relazione all’istituzione della Consulta “Culture, integrazione multietnica e dialogo interreligioso”. Al vaglio del Consiglio comunale ci sono infine altri otto punti, tutti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio” si legge in una nota del Comune.

Dove seguire la seduta

